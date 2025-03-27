Денис Паслер набрал 61,3% голосов на выборах губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набрал 61,3% голосов на досрочных ...27.03.2025 Денис Паслер стал временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности ...14.09.2017 Президент РФ встретится с губернаторами, победившими на выборах 10 сентября
УрБК, Москва, 14.09.2017. Президент РФ Владимир Путин встретится с губернаторами, победившими на выборах 10 сентября. ...11.09.2017 Обработаны 100% бюллетеней на выборах губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. На выборах губернатора Свердловской области обработано 2 тыс. 542 протокола участковых ...17.02.2014 На досрочных выборах главы Верхнего Тагила победил Сергей Калинин
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. На досрочных выборах главы городского округа Верхний Тагил, прошедших 16 февраля, ...