Сегодня, 09:42

Денис Паслер набрал 61,3% голосов на выборах губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набрал 61,3% голосов на досрочных выборах главы региона. Такие данные приводит облизбирком.

За Д. Паслера отдано 805 тыс. 868 голосов. явка избирателей на досрочные выборы губернатора региона составила 39,9%, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет.

Голосование на выборах губернатора Свердловской области проходили с 13 по 14 сентября 2025 года.
