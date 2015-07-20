УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:00

Российские птицефабрики терпят убытки из-за перепроизводства яиц

Рентабельность российских птицефабрик в текущем году сократилась в пять раз из-за перепроизводства яиц. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В настоящее время уровень перепроизводства яиц в Российской Федерации превышает внутреннее потребление более чем на 20%.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на 3 сентября текущего года средняя стоимость десятка яиц первой категории у производителей составила 53,3 руб., что представляет собой снижение на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Яйца второй категории также продемонстрировали значительное снижение цен — на 31,9%, достигнув стоимости 40 руб. за десяток. Компания «Рексофт Консалтинг» отмечает снижение цен на яйца на 20% с начала текущего года.

По данным Росстата, производство яиц сельскохозяйственными организациями в Российской Федерации за период с января по июль текущего года увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 23,18 миллиарда штук. Кроме того, наблюдается рост поголовья птицы: с конца 2020 года численность увеличилась на 11,9%, составив 483,8 млн голов. В сравнении с предыдущим годом, прирост составил 0,9%. Птицеводство традиционно привлекает инвесторов благодаря относительно короткому производственному циклу, что обеспечивает более высокую окупаемость по сравнению с отраслями производства говядины и свинины.
Сегодня, 11:38 Российские птицефабрики терпят убытки из-за перепроизводства яиц

