Вчера, 17:40

В Свердловской ОДКБ установили новый томограф за 64 млн

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Свердловской областной клинической больнице № 1 свердловские власти установили новый томограф стоимостью более 64 млн руб. Об этом заявил врио свердловского губернатора Денис Паслер.

«В ближайшее время в областной клинической больнице начинает работу новейший 128-срезовый компьютерный томограф для исследования сердца и сосудов. В июне я поручал министерству здравоохранения обеспечить его установку в главной клинике региона. Оборудование позволит ежегодно обслуживать 25 тысяч человек, быстрее и качественнее проводить исследования», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

После установки оборудования в холле больницы в короткие сроки был проведен капитальный ремонт: усилена рентгензащита кабинета с установкой новых рентгензащитных ставень, заменой питающих кабелей, дверей, подвесного потолка и напольного покрытия.
