УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:08

В Каменске-Уральском открылся стадион «Металлист»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыл стадиона «Металлист» в Каменске-Уральском. Об этлм сообщает департамент информполитики региона.

Строители обновили футбольное поле, легкоатлетические дорожки, установили трибуны и уличные тренажеры, детскую площадку.

«Стадион, действительно, очень преобразился, это кардинальные изменения. Сегодня здесь можно заниматься практически всеми видами спортами, в том числе футболом, атлетикой, волейболом, баскетболом и другими. Уверен, что на обновлённом «Металлисте» будет воспитано немало успешных спортсменов, которые принесут славу Каменску-Уральскому и всей Свердловской области», — сказал Денис Паслер в обращении к юным спортсменам, тренерам, жителям Каменска-Уральского.

Спортивный комплекс «Металлист» функционирует с 1964 года и включает Дом спорта с игровыми и тренажерными залами, а также стадион, который давно нуждался в ремонте.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после реконструкции многофункциональный стадион в поселке Северка

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии открытия ...

28.06.2023 «Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском центр для подготовки спортсменов в различных видах единоборств

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов ...

07.08.2014 Объекты УГГУ будут реконструированы к ноябрю этого года

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2014. Объекты Уральского государственного горного университета (УГГУ) будут реконструированы ...

30.04.2013 Денис Паслер: Центральный стадион Екатеринбурга глубоко убыточен

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Центральный стадион Екатеринбурга нуждается в реконструкции, потому что является ...

17.06.2011 ОАО «Металлист» уличено в сбросе нефтепродуктов в реку Рогалевка в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2011. Сброс нефтепродуктов в реку Рогалевка в г. Качканар Свердловской области осуществляло ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.