В Каменске-Уральском открылся стадион «Металлист»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыл стадиона «Металлист» в Каменске-Уральском. Об этлм сообщает департамент информполитики региона.



Строители обновили футбольное поле, легкоатлетические дорожки, установили трибуны и уличные тренажеры, детскую площадку.



«Стадион, действительно, очень преобразился, это кардинальные изменения. Сегодня здесь можно заниматься практически всеми видами спортами, в том числе футболом, атлетикой, волейболом, баскетболом и другими. Уверен, что на обновлённом «Металлисте» будет воспитано немало успешных спортсменов, которые принесут славу Каменску-Уральскому и всей Свердловской области», — сказал Денис Паслер в обращении к юным спортсменам, тренерам, жителям Каменска-Уральского.



Спортивный комплекс «Металлист» функционирует с 1964 года и включает Дом спорта с игровыми и тренажерными залами, а также стадион, который давно нуждался в ремонте.