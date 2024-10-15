В Екатеринбурге пять человек отравились в банкетном зале OLIMP HALL

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Екатеринбурге пять человек отравились после свадьбы в банкетном зале OLIMP HALL на ул. Чкалова. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Дата инцидента не уточняется, но санитарные врачи успели проверить банкетный зал и найти там нарушения.



Установлено, что сам банкетный зал был устроен в частном доме. Пищу готовили хозяева жилища на бытовой кухне. Во-вторых, официанты на свадьбу были наняты через объявления в соцсетях. В-третьих, в доме использовали воду из частной скважины. Экспертиза уже обнаружила в пробах воды патогенные бактерии, а также норовирусы.



Организатору банкета выдано предписание о недопустимости использования скважины. Надзорное ведомство готовит заявление в суд о временном закрытии банкетного зала в частном доме.



В июле несколько человек получили пищевое отравление в кафе «Версаль». По данным следствия, в кафе был организован банкет для выпускников Института прокуратуры уральского вуза. Следственные органы СК России по Свердловской области из-за случившегося возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».