УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:25

В Екатеринбурге пять человек отравились в банкетном зале OLIMP HALL

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Екатеринбурге пять человек отравились после свадьбы в банкетном зале OLIMP HALL на ул. Чкалова. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Дата инцидента не уточняется, но санитарные врачи успели проверить банкетный зал и найти там нарушения.

Установлено, что сам банкетный зал был устроен в частном доме. Пищу готовили хозяева жилища на бытовой кухне. Во-вторых, официанты на свадьбу были наняты через объявления в соцсетях. В-третьих, в доме использовали воду из частной скважины. Экспертиза уже обнаружила в пробах воды патогенные бактерии, а также норовирусы.

Организатору банкета выдано предписание о недопустимости использования скважины. Надзорное ведомство готовит заявление в суд о временном закрытии банкетного зала в частном доме.

В июле несколько человек получили пищевое отравление в кафе «Версаль». По данным следствия, в кафе был организован банкет для выпускников Института прокуратуры уральского вуза. Следственные органы СК России по Свердловской области из-за случившегося возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.10.2024 Следователи разбираются в причинах гибели четырех человек во время пожара в частном доме в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Следственные органы устанавливают причину гибели четырех жителей поселка Монетный в ...

16.02.2018 Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением потолка в доме в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения потолочных перекрытий в ...

29.11.2016 В Грозном в частном доме взорвался бытовой газ

В частном жилом доме в Грозном взорвался бытовой газ Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Чечни. ...

04.04.2016 В Томской области восемь человек погибли из-за пожара

В селе Молчаново Томской области жертвами пожара в частном доме стали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ...

30.10.2012 В отношении руководства кафе «Райская кухня», где отравились 14 человек, возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2012. Кишечная палочка и сальмонеллез были обнаружены в продуктах североуральского кафе ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.