УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:58

Суд обязал свердловскую больницу выплатить долги медработникам за работу с ВИЧ-инфицированными

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Свердловский областной суд обязал Красноуральскую центральную горбольницу выплатить более 2,5 млн руб. сотрудникам, работающим с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В соответствии с приказом минздрава региона, медработникам государственных учреждений, осуществляющим диагностику и лечение пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), предусмотрена дополнительная выплата в размере 60% от должностного оклада.

Шесть сотрудниц КДЛ Красноуральской городской больницы не получали эту надбавку с 2021 года, хотя их работа связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита. В августе 2022 года они выиграли спор, но выплаты возобновились лишь в размере 8%.

Медики обратились в прокуратуру, которая подала иск в суд о начислении надбавки за 2021-2024 годы и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, взыскав 2,5 млн руб. и 90 тыс. руб. морального вреда.

Ответчик подал апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2025 Суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловский областной суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. руб. за ...

16.02.2024 Суд обязал компанию «Библио-Глобус Туроператор» выплатить пострадавшей на отдыхе жительнице Нижней Туры около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус Туроператор» выплатить туристке, ...

22.08.2023 Свердловский облсуд обязал стоматологию «Доктор Дент» выплатить пациентке свыше 1 млн рублей за плохие коронки

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловский областной суд обязал ЗАО «Доктор Дент» выплатить жительнице Екатеринбурга ...

02.03.2022 В Красноуральске медики через суд добились положенных им доплат за вредность

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Врач-лаборант и шестеро фельдшеров клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) ...

27.09.2021 Свердловский областной суд обязал УК «Уралэкспо-НТ» выплатить пожилой тагильчанке компенсацию морального вреда за падение на скользком тротуаре

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Свердловский областной суд подтвердил решение своих коллег из Тагилстроевского ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.