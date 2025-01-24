Суд обязал свердловскую больницу выплатить долги медработникам за работу с ВИЧ-инфицированными

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Свердловский областной суд обязал Красноуральскую центральную горбольницу выплатить более 2,5 млн руб. сотрудникам, работающим с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.



В соответствии с приказом минздрава региона, медработникам государственных учреждений, осуществляющим диагностику и лечение пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), предусмотрена дополнительная выплата в размере 60% от должностного оклада.



Шесть сотрудниц КДЛ Красноуральской городской больницы не получали эту надбавку с 2021 года, хотя их работа связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита. В августе 2022 года они выиграли спор, но выплаты возобновились лишь в размере 8%.



Медики обратились в прокуратуру, которая подала иск в суд о начислении надбавки за 2021-2024 годы и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, взыскав 2,5 млн руб. и 90 тыс. руб. морального вреда.



Ответчик подал апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.