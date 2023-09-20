УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:00

Дмитрий Тортев: топливный кризис обусловлен искаженной моделью госрегулирования рынка

Текущий топливный кризис носит системный характер и обусловлен искаженной моделью госрегулирования рынка. Об этом УрБК сообщил член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

По его словам, главными проблемами кризиса стали неправильная работа демпферного механизма и необходимость независимых АЗС, не имеющих собственные добивающие мощности и хранилища, закупать топливо по высоким биржевым ценам.

«Для долгосрочного решения проблемы необходимо пересмотреть систему биржевой торговли и нормативы обязательных поставок на биржу. Также назрела необходимость создания отдельной топливной биржи для госнужд, что позволит резко увеличить нормативы биржевых продаж и обеспечить прозрачность ценообразования», — отмечает эксперт.

Добавим, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ввела жесткие ограничения торгов с целью остановить рост цен. Так, предельные границы колебания стоимости АИ-92 с поставкой ЖД транспортом увеличилась на 0,01%. Цена АИ-95, напротив, снизилась на 20% от текущей рыночной стоимости по биржевому инструменту.

Вместе с этим, на рынке действует режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия. Таким образом, по одному биржевому инструменту для товаров АИ-92 и АИ-94 от одного участника торгов допустима подача одной заявки на покупку одного лота. На двустороннем встречном аукционе есть возможность подать до 15 заявок на приобретение трех лотов в каждой.
