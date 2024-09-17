УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:15

В Екатеринбурге состоится конференция для автодилеров «Высшая передача»

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Екатеринбурге 17 сентября пройдет региональная конференция для официальных дилеров «Высшая передача», организованная компанией «Авито Авто». Это мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения текущих тенденций автомобильного рынка Свердловской области и высокоэффективных инструментов для развития бизнеса.

На конференции будут присутствовать ведущие представители автобизнеса региона, которые совместно проведут анализ вызовов отрасли и определят новые перспективы роста, как отмечают организаторы. Программа мероприятия будет разделена на аналитическую и практическую части.

Эксперты компании «Авито Авто» предоставят обзор последних рыночных тенденций и разъяснят, какие изменения оказывают непосредственное влияние на деятельность автодилеров.

Участники получат возможность ознакомиться с методами повышения эффективности компании в условиях динамичных изменений, а также узнать, как адаптировать традиционные решения к современным реалиям. В рамках программы будут представлены реальные кейсы и апробированные подходы, способствующие достижению высоких результатов.

Особое внимание будет уделено сессии «Открытый диалог», предназначенной для непосредственного общения дилеров с командой ведущих экспертов компании «Авито Авто». В ходе этой сессии участники смогут обсудить актуальные для их бизнеса вопросы и совместно с представителями платформы разработать стратегии и решения, направленные на повышение эффективности деятельности.

Как рассказал руководитель по работе с дилерами в бизнес-направлении классифайд «Авито Авто» Кирилл Поляков, 85% покупателей автомобилей начинают свой путь онлайн, а их поведение трансформируется: например, они предпочитают общаться в чатах, а не звонить продавцам, что не может не влиять на отрасль.

«В условиях подобных изменений мы видим свою задачу в поддержке устойчивого развития автобизнеса — от крупных сетевых дилерских центров до небольших локальных компаний. Поэтому мы рассказываем о рыночных трендах и пользовательском опыте, развиваем в соответствии с ними сервис и предлагаем бизнесу наиболее эффективные решения. Кроме того, конференция «Высшая передача» помогает нам налаживать прямое взаимодействие с игроками рынка, узнавать больше об их потребностях, чтобы в дальнейшем приносить им больше пользы. Это мероприятие — часть нашей работы по поддержке профессионального сообщества и развитию автомобильной отрасли», — отметил Кирилл Поляков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.09.2024 В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет XVI Уральский форум недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября 2024 года состоится XVI Уральский форум недвижимости. ...

31.03.2023 В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом выросли на 12,1%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В I квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области оказались ...

11.02.2022 Автомобили с пробегом на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 6,8%

В Екатеринбурге автомобили с пробегом на вторичном рынке в начале года подорожали на 6,8% по сравнению с декабрем 2021 ...

11.02.2022 Автомобили с пробегом на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге автомобили с пробегом на вторичном рынке в начале года подорожали на ...

26.03.2021 «Авито Авто» проведет онлайн-конференцию о дилерском бизнесе в регионах Урала и Сибири

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. «Авито Авто» 30 марта проведет первую онлайн-конференцию для дилеров легковых ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.