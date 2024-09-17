В Екатеринбурге состоится конференция для автодилеров «Высшая передача»

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Екатеринбурге 17 сентября пройдет региональная конференция для официальных дилеров «Высшая передача», организованная компанией «Авито Авто». Это мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения текущих тенденций автомобильного рынка Свердловской области и высокоэффективных инструментов для развития бизнеса.



На конференции будут присутствовать ведущие представители автобизнеса региона, которые совместно проведут анализ вызовов отрасли и определят новые перспективы роста, как отмечают организаторы. Программа мероприятия будет разделена на аналитическую и практическую части.



Эксперты компании «Авито Авто» предоставят обзор последних рыночных тенденций и разъяснят, какие изменения оказывают непосредственное влияние на деятельность автодилеров.



Участники получат возможность ознакомиться с методами повышения эффективности компании в условиях динамичных изменений, а также узнать, как адаптировать традиционные решения к современным реалиям. В рамках программы будут представлены реальные кейсы и апробированные подходы, способствующие достижению высоких результатов.



Особое внимание будет уделено сессии «Открытый диалог», предназначенной для непосредственного общения дилеров с командой ведущих экспертов компании «Авито Авто». В ходе этой сессии участники смогут обсудить актуальные для их бизнеса вопросы и совместно с представителями платформы разработать стратегии и решения, направленные на повышение эффективности деятельности.



Как рассказал руководитель по работе с дилерами в бизнес-направлении классифайд «Авито Авто» Кирилл Поляков, 85% покупателей автомобилей начинают свой путь онлайн, а их поведение трансформируется: например, они предпочитают общаться в чатах, а не звонить продавцам, что не может не влиять на отрасль.



«В условиях подобных изменений мы видим свою задачу в поддержке устойчивого развития автобизнеса — от крупных сетевых дилерских центров до небольших локальных компаний. Поэтому мы рассказываем о рыночных трендах и пользовательском опыте, развиваем в соответствии с ними сервис и предлагаем бизнесу наиболее эффективные решения. Кроме того, конференция «Высшая передача» помогает нам налаживать прямое взаимодействие с игроками рынка, узнавать больше об их потребностях, чтобы в дальнейшем приносить им больше пользы. Это мероприятие — часть нашей работы по поддержке профессионального сообщества и развитию автомобильной отрасли», — отметил Кирилл Поляков.