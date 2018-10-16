В Свердловской области МЧС и Ростехнадзор будут вместе предотвращать пожары

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Свердловской области региональные отделения МЧС и Ростехнадзора подписали соглашение о совместной защите граждан в сферах обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС.



Соглашение включает в себя обмен информацией о потенциально опасных объектах, коллективное реагирование на инциденты, профилактику аварий и повышение готовности организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях.



«Подписание этого соглашения — важный шаг в укреплении системы предотвращения чрезвычайных ситуаций в Свердловской области. Благодаря тесному сотрудничеству мы сможем быстрее выявлять потенциальные угрозы, предотвращать аварии и повышать уровень готовности», — заявил глава ведомства Виктор Теряев.