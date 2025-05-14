УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:36

В Свердловской области началась реконструкция трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган»

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Свердловской области началась реконструкция трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Денис Паслер.

Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново.

«Строительство путепровода сократит время на движение по участку трассы и, главное, сделает его безопасным. Кроме строительства путепровода и расширения дороги, здесь будет устроено освещение и проведено благоустройство», — написал Паслер.

В рамках проекта будут построены подходы и разворотные петли, что упростит сообщение между населенными пунктами и позволит водителям беспрепятственно перемещаться без необходимости ожидания поездов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре

Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в сентябре 2025 года. Об этом ...

14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в ...

23.09.2024 На участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за ремонта будет введено реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. С 23 сентября на участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган будет введено ...

18.09.2024 В Свердловской области построят путепровод на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на ...

14.05.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (255)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.