В Свердловской области началась реконструкция трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган»

Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в сентябре 2025 года. Об этом ...14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в ...23.09.2024 На участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за ремонта будет введено реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. С 23 сентября на участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган будет введено ...18.09.2024 В Свердловской области построят путепровод на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на ...14.05.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...