В Свердловской области началась реконструкция трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган»

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Свердловской области началась реконструкция трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Денис Паслер.



Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново.



«Строительство путепровода сократит время на движение по участку трассы и, главное, сделает его безопасным. Кроме строительства путепровода и расширения дороги, здесь будет устроено освещение и проведено благоустройство», — написал Паслер.



В рамках проекта будут построены подходы и разворотные петли, что упростит сообщение между населенными пунктами и позволит водителям беспрепятственно перемещаться без необходимости ожидания поездов.