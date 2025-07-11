Из Свердловской области импортируют за рубеж 57 тыс. куб. м леса

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области в первом полугодии 2025 года ...

Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области в первом полугодии составил 245 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. С начала текущего года уральские таможенники оформили вывоз почти 25 тыс. т круглого ...

Уральские таможенники с начала года оформили вывоз почти 25 тыс. тонн круглого леса

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. С начала 2013 года таможенными постами Уральского таможенного управления оформлено на ...

С начала 2013 года из УрФО экспортировано 396,4 тыс. тонн лесоматериалов

С начала года через Уральскую таможню экспортировали почти 400 тысяч тонн лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. С начала года через посты Уральского таможенного управления на экспорт прошло почти ...