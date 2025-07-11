УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:54

Из Свердловской области импортируют за рубеж 57 тыс. куб. м леса

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. В Свердловской области проверили 57 тыс. куб. м лесоматериалов, предназначенных для отправки за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Лесоматериал отправят в Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Афганистан, Иран. Для импортирования лесоматериала Россельхознадзор оформил 435 сертификата на вагоны и 623 — на грузовые автомобили. Одновременно в системе «Аргус Фито» для отправки зарегистрировали 1058 фитосанитарных сертификатов.

Как сообщили в ведомстве, «количество случаев незаконной вырубки леса в Свердловской области за январь-июнь 2025 года снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

За первые шесть месяцев 2025 года специалисты выявили 67 случаев незаконной рубки в 26 лесничествах.
