Сегодня, 12:53

В Челябинской области с начала года в 13 раз вырос импорт лука

УрБК, Челябинск, 09.09.2025. В Челябинской области весовой объем ввоза репчатого лука вырос в 13 раз год к году, сообщает пресс-служба региональной таможни.

Большая часть поставок лука в Челябинскую область осуществляется из Узбекистана, однако, в 2025 году культуру также импортировали из Турменистана.

«Таможенные операции в отношении плодоовощной продукции выполняются в первоочередном порядке и оформляются в минимальные сроки, что сокращает время прохождения грузов и способствует оперативному поступлению на рынки», — сообщил и.о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Репчатый лук является важным для импорта продуктом, его общая доля превышает 70% от всего весового объема импортируемых овощей и съедобных корнеплодов. Второе и третье места в этом рейтинге занимают капуста и томаты.
