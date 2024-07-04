Правительство РФ утвердило новые ставки за негативное воздействие на окружающую среду

УрБК, Москва, 09.09.2025. Правительство России утвердило новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В частности, ставка платы за выброс диоксида азота увеличивается с нынешних 209,6 руб. за тонну до 219 руб. в 2026-м и до 1,96 тыс. руб. за тонну в 2030 году.



Для тонны бензапирена она вырастет с 8,3 млн до 9,8 млн руб. в 2026-м и до 19,65 млн руб. в 2030 году. Повышается ставка платы и на размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) четвертого класса опасности (малоопасные) с 95 до 190 руб. за тонну в 2026 году и до 823 руб. в 2030-м.



Новые ставки рассчитывались по нескольким критериям. В том числе использовался показатель удельного ущерба, который определен в ценах 2024 года. Этот показатель не менялся более 30 лет, с 1991 года.