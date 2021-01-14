Правительство РФ утвердило новые ставки за негативное воздействие на окружающую среду

УрБК, Москва, 09.09.2025. Правительство России утвердило новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую ...14.01.2021 К 2026 году госдолг Свердловской области может составить 216 млрд рублей
Власти Свердловской области увеличили прогнозный план по увеличению госдолга региона в период с 2021 по 2026 год. ...14.01.2021 К 2026 году госдолг Свердловской области может составить 216 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. Власти Свердловской области увеличили прогнозный план по увеличению госдолга региона в ...19.02.2019 Дмитрий Медведев подписал постановление о заморозке тарифа на вывоз мусора
УрБК, Москва, 19.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о заморозке роста платы ...13.12.2016 Минприроды РФ предложило предприятиям самостоятельно определять плату за выбросы в атмосферу
УрБК, Москва, 13.12.2016. Минприроды РФ разработало новые правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие ...