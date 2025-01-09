В Качканаре ЕВРАЗ открыл тренировочный центр по фиджитал-спорту

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Новогодние подарки от ЕВРАЗа получили более 26 тыс. детей из Нижнего Тагила и ...27.09.2024 При поддержке ЕВРАЗа команды качканарской спортшколы «Олимп» завоевали призовые места во всероссийских соревнованиях по футболу
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. При поддержке ЕВРАЗа несколько команд качканарской спортивной школы «Олимп» завоевали ...26.01.2022 В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа стартовало строительство Ледового Дворца спорта
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. В Качканаре дан старт строительству Ледового Дворца спорта. Объект будет возведен в ...06.02.2020 ЕВРАЗ отгрузил более 950 тонн металлопроката для строительства ледового дворца «Кузбасс»
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 950 т сортового проката для строительства ледового дворца ...20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...