В Качканаре ЕВРАЗ открыл тренировочный центр по фиджитал-спорту

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. ЕВРАЗ открыл в Доме детского творчества в Качканаре (Свердловская область) тренировочный центр по фиджитал-спорту. Компания направила на реализацию проекта 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба РЦКО «Урал» ЕВРАЗа.Для Дома детского творчества приобретено две специальных игровых консоли для отработки навыков в виртуальных состязаниях по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, хоккею, футболу, а также одна игровая консоль для занятий по программе дополнительного образования в области хореографии Just Dance.Фиджитал-спорт — инновационное направление, объединяющее физическую активность и виртуальную среду. В зачет командам идут баллы, полученные в виртуальной игре, и результаты матчей в очном формате — на спортивных площадках и в залах.В Свердловской области действует Федерация фиджитал-спорта. За три года в области прошло более 20 соревнований различного уровня.