УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:33

В Качканаре ЕВРАЗ открыл тренировочный центр по фиджитал-спорту

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. ЕВРАЗ открыл в Доме детского творчества в Качканаре (Свердловская область) тренировочный центр по фиджитал-спорту. Компания направила на реализацию проекта 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба РЦКО «Урал» ЕВРАЗа.

В Качканаре ЕВРАЗ открыл тренировочный центр по фиджитал-спорту

Для Дома детского творчества приобретено две специальных игровых консоли для отработки навыков в виртуальных состязаниях по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, хоккею, футболу, а также одна игровая консоль для занятий по программе дополнительного образования в области хореографии Just Dance.

Фиджитал-спорт — инновационное направление, объединяющее физическую активность и виртуальную среду. В зачет командам идут баллы, полученные в виртуальной игре, и результаты матчей в очном формате — на спортивных площадках и в залах.

В Качканаре ЕВРАЗ открыл тренировочный центр по фиджитал-спорту

В Свердловской области действует Федерация фиджитал-спорта. За три года в области прошло более 20 соревнований различного уровня.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.01.2025 Новогодние подарки от ЕВРАЗа получили более 26 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Новогодние подарки от ЕВРАЗа получили более 26 тыс. детей из Нижнего Тагила и ...

27.09.2024 При поддержке ЕВРАЗа команды качканарской спортшколы «Олимп» завоевали призовые места во всероссийских соревнованиях по футболу

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. При поддержке ЕВРАЗа несколько команд качканарской спортивной школы «Олимп» завоевали ...

26.01.2022 В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа стартовало строительство Ледового Дворца спорта

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. В Качканаре дан старт строительству Ледового Дворца спорта. Объект будет возведен в ...

06.02.2020 ЕВРАЗ отгрузил более 950 тонн металлопроката для строительства ледового дворца «Кузбасс»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 950 т сортового проката для строительства ледового дворца ...

20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.