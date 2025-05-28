УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 11:01

В Магнитогорске при поддержке ММК прошел фестиваль летних видов спорта

УрБК, Магнитогорск, 08.09.2025. На территории городского курорта «Притяжение» впервые прошел масштабный фестиваль летних видов спорта. Организатором выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фестиваль охватил всю территорию городского курорта «Притяжение» в 400 га. Для гостей фестиваля были организованы автограф-сессии и мастер-классы от олимпийских звезд бокса, волейбола и баскетбола, а также от знаменитостей хоккейной команды «Металлург». Также были: запуск змеев, йога, мастер-класс по ММА и массовый забег.

«Для меня Магнитогорск — особенный и дорогой мне город. Я очень рад здесь находиться, Урал славится своими боксерами, здесь живут прекрасные ребята, с которыми я защищал честь и достоинство нашей страны на мировой арене», — сказал чемпион Олимпийских игр, мира и двукратный чемпион Европы по боксу Александр Лебзяк.

Трехкратный чемпион России по волейболу, участник чемпионатов мира и трех Олимпийских игр Константин Семенов в свою очередь отметил важность вложений в развитие спорта в Магнитогорске и создание таких мест, как парк «Притяжение».

«Не во многих городах такое есть», — констатировал Константин Семенов.

«Я очень рада побывать на таком фестивале. «Притяжение» — это действительно место, куда хочется возвращаться. Мне бы хотелось, чтобы «Притяжение» всегда объединяло все виды спорта и людей», — добавила призер Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпионка Европы по баскетболу Наталья Водопьянова.

К фестивалю также приурочили открытие сезона ДЮСШ «Металлург». Учащиеся спортивной школы в возрасте от 6 до 17 лет поднялись на сцену Амфитеатра в присутствии действующих спортсменов. В завершение фестиваля прошел массовый забег с фонариками.
