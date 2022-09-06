УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:52

В Арбитражный суд Свердловской области подали иск на поставщика корма для служебных собак таможни

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Свердловской области транспортная прокуратура через суд взыскивает ущерб с поставщика корма для служебных собак таможни. Сумма убытков превысила 53 тыс. руб. Об этом в Tеlegram-канале сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что организация доставила товар ненадлежащего качества и таможенный орган не принял его. В связи с этим с госзаказчиком был расторгнут договор в одностороннем порядке.

В июне 2024 года таможня заключила замещающую сделку с иным контрагентом. Однако за прошедшее время стоимость продукции выросла. После чего транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании затрат.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.09.2022 Таможня аэропорта Кольцово оштрафована за допуск сотрудников без психиатрического освидетельствования к огнестрельному оружию

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина оштрафована на 110 тыс. руб. за нарушение ...

05.02.2021 Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал поставщика контрафактной обуви

УрБК, Челябинск, 05.02.2021. Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал на сумму 50 тыс. руб. поставщика более 1 ...

25.08.2020 В Свердловской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Свердловская транспортная прокуратура выявила факт поставки лесоматериалов пихтовых ...

20.05.2011 Нижнетагильская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против старшего инспектора таможни

УрБК, Нижний Тагил, 20.05.2011. Нижнетагильской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения таможенного ...

18.03.2011 Уголовное дело, возбужденное по факту контрабанды 700 тонн лука из Таджикистана в Челябинскую область, направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2011. Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде 700 ...

Популярные новости
08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (178)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.