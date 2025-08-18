УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:03

ЕВРАЗ ЗСМК удалось сэкономить 30 млн рублей в год благодаря политике энергосбережения

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Благодаря внедряемой на ЕВРАЗ ЗСМК политике энергосбережения предприятию удается экономить ежегодно 7,5 млн кВт/ч, или 30 млн рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За три года специалисты компании ЕВРАЗ ЗСМК заменили на светодиодное освещение 6,4 тыс. светильников в прокатных цехах и 1,2 тыс. светильников в цехах сталеплавильного производства. Уровень освещенности увеличен на 50%, уровень пульсаций светового потока снижен в 15 раз.

Также на территории площадки строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК установили экспериментальную солнечную сетевую электростанцию, вырабатывающую до 3 кВт/ч в пасмурную и до 15,5 кВт/ч в солнечную погоду. Полученная электроэнергия поступает в общую систему электроснабжения. Годовой эффект от работы станции прогнозируется на уровне 20 тыс. кВт/ч, а срок ее службы рассчитан на 25 лет.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
