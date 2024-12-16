Российским соискателям не нравится, когда компании приукрашивают корпоративную жизнь

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Респонденты назвали попытку приукрасить корпоративную жизнь главной ошибкой работодателя. Это следует из исследования сервиса рекрутинга HeadHunter.



Это заявили 56% опрошенных сервисом. Еще 51% назвали отсутствие стратегии и недостаточные бюджеты, 42% — слабое понимание своей целевой аудитории.



Положительно влияют на имидж работодателя отзывы сотрудников на профильных сервисах (57%) и истории карьерного роста внутри компании (41%). Треть респондентов отмечают эффективность публикаций о корпоративных событиях (33%) и обратной связи от клиентов (35%). Реже компании делают ставку на интервью руководителей (22%) и экспертные посты сотрудников (18%). При этом 23% участников признались, что не отслеживают вовлеченность и не анализируют эффект такого контента.



Почти половина работодателей (40%) уверены, что скрывать доход нельзя: это снижает доверие и количество откликов. Однако 31% компаний считают, что зарплату можно не указывать, если речь идет о топовых позициях. Еще 19% допускают полное отсутствие этой информации в любых вакансиях. 10% работодателей готовы скрывать зарплату, но только если взамен предлагают бонусы или карьерный рост.



Еще 7% компаний отказываются от тестовых заданий, 31% ограничиваются короткими задачами во время интервью. Еще 27% предлагают более объемные задания без оплаты, и только 5% готовы компенсировать работу кандидатов.



55% компаний используют внутренние реферальные программы, 18% собираются их внедрить. Развитие HR-бренда стало одной из приоритетных инвестиций на 2025 год для 54% работодателей, социальные бонусы — от ДМС до обучения — для 42%.



«Работодатели все более осознанно относятся к своему бренду и стараются, чтобы внешнее и внутреннее позиционирование компании совпадали с реальностью. Для этого необходимо оценить стиль и эффективность коммуникаций, изучить, что думает о компании команда, совпадает ли это с представлениями топ-менеджмента и как ее имидж считывают соискатели. Лишь после этого можно приступать к разработке ключевых сообщений и ценностного предложения, которое ляжет в основу бренда работодателя», — комментирует директор Бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.