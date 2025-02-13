Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2025. Магнитогорская металлургическая компания (ПАО «ММК») продолжает реализовывать проект «Культура БЕЗ опасности». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».Руководство структурных подразделений предприятия совместно с топ-менеджерами компании «Тэктис» подвело итоги первого этапа проекта и переходит к реализации второго. Со старта программы в августе прошлого года выявленные риски были минимизированы на 87 %,Главная задача проекта — сформировать у сотрудников осознанное отношение к безопасности.«За этот год мы сделали многое. На следующем этапе пилотные подразделения ЛПЦ-5 и ККЦ продолжат внедрять новые инструменты, а мы начнем увеличивать масштабы проекта, будем реализовывать его в других подразделениях ММК», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шилеяв.В течение года под руководством риск-менеджеров проводилась «охота на риски». В двух пилотных цехах ММК выявили 4 тыс. 509 несоответствий. Обучение, которое провели риск-тренеры, во многом мотивировало сотрудников различать потенциальные опасности. Благодаря этой работе, 47% рисков было устранено после предложений самих работников. Данные предложения сотрудники ММК могут направить через мобильную версию автоматизированной системы «Навигатор рисков».«На сегодняшний день по двум подразделениям сформированы управляемые реестры рисков. Благодаря им составляется некая картинка будущего, которую мы можем править, делать ее безопасной. Главное наше достижение, что люди стали замечать опасности на производстве», — подчеркнул директор ОТПБиЭ Алексей Черяпкин.