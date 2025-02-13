ММК продолжает реализовывать проект «Культура БЕЗ опасности»

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал готовить риск-менеджеров и ...30.09.2024 ММК повышает качество системы охраны труда на производстве за счет реализации проекта «Трансформация культуры безопасности»
УрБК, Магнитогорск, 30.09.2024. Группа ПАО «ММК» повышает качество системы охраны труда на производстве за счет ...12.03.2021 ММК внедрил систему «Навигатор Безопасности» для фиксации нарушений охраны труда
УрБК, Магнитогорск, 12.03.2021. С января этого года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедрен ...10.11.2016 Подразделения «Уралвагонзавода» разработают мероприятия по управлению рисками
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2016. На головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле прошел очередной семинар ...02.09.2009 Уральской транспортной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения экологического законодательства в структурных подразделениях Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2009. Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об ...