УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:42

ММК продолжает реализовывать проект «Культура БЕЗ опасности»

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2025. Магнитогорская металлургическая компания (ПАО «ММК») продолжает реализовывать проект «Культура БЕЗ опасности». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

ММК продолжает реализовывать проект «Культура БЕЗ опасности»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Руководство структурных подразделений предприятия совместно с топ-менеджерами компании «Тэктис» подвело итоги первого этапа проекта и переходит к реализации второго. Со старта программы в августе прошлого года выявленные риски были минимизированы на 87 %,

Главная задача проекта — сформировать у сотрудников осознанное отношение к безопасности.

«За этот год мы сделали многое. На следующем этапе пилотные подразделения ЛПЦ-5 и ККЦ продолжат внедрять новые инструменты, а мы начнем увеличивать масштабы проекта, будем реализовывать его в других подразделениях ММК», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шилеяв.

В течение года под руководством риск-менеджеров проводилась «охота на риски». В двух пилотных цехах ММК выявили 4 тыс. 509 несоответствий. Обучение, которое провели риск-тренеры, во многом мотивировало сотрудников различать потенциальные опасности. Благодаря этой работе, 47% рисков было устранено после предложений самих работников. Данные предложения сотрудники ММК могут направить через мобильную версию автоматизированной системы «Навигатор рисков».

«На сегодняшний день по двум подразделениям сформированы управляемые реестры рисков. Благодаря им составляется некая картинка будущего, которую мы можем править, делать ее безопасной. Главное наше достижение, что люди стали замечать опасности на производстве», — подчеркнул директор ОТПБиЭ Алексей Черяпкин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.02.2025 ММК начал готовить риск-менеджеров

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал готовить риск-менеджеров и ...

30.09.2024 ММК повышает качество системы охраны труда на производстве за счет реализации проекта «Трансформация культуры безопасности»

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2024. Группа ПАО «ММК» повышает качество системы охраны труда на производстве за счет ...

12.03.2021 ММК внедрил систему «Навигатор Безопасности» для фиксации нарушений охраны труда

УрБК, Магнитогорск, 12.03.2021. С января этого года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедрен ...

10.11.2016 Подразделения «Уралвагонзавода» разработают мероприятия по управлению рисками

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2016. На головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле прошел очередной семинар ...

02.09.2009 Уральской транспортной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения экологического законодательства в структурных подразделениях Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2009. Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об ...

Популярные новости
08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (178)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.