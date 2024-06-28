УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:23

Росавиация изучит вопрос перераспределения субсидий на Дальний Восток

УрБК, Москва, 05.09.2025. Глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что изучит вопрос перераспределения субсидий в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), предложенный «Аэрофлотом», передает «Интерфакс».

На данный момент перед ведомством стоит задача — повысить мобильность до 4 млн пассажиров к 2030 году.

По словам Ядрова, предложение авиакомпании не связано с другими программами поддержки и предполагает полное переформатирование субсидий, которые выделяются в размере 25 млрд руб. ежегодно.

Однако идея перераспределения заслуживает рассмотрения только при участии других представителей отрасли, считает глава Росавиации.

Добавим, что сейчас в стране действуют три программы субсидирования перелетов: между регионами в обходы Москвы, между центральной частью страны и Дальним Востоком или Калининградом, социально значимые маршруты внутри ДФО.
