Сегодня, 15:01

В России пока не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

УрБК, Москва, 04.09.2025. Замглавы Минстроя Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что российское правительство пока не планирует продлевать мораторий на штрафы для застройщиков на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что мораторий подразумевает невозможность взыскания дольщиками с застройщиков неустойки за нарушение сроков сдачи жилья, причиненные убытки, проценты за несвоевременный денежный возврат.

Добавим, что в июне срок моратория на штрафы истек. Однако правительство продлило меру до 31 декабря текущего года.
