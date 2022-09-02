В России пока не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

Материалы по теме

Российские власти не планируют продлевать мораторий на банкротства после 1 октября

Российские власти не планируют продлевать срок действия моратория на банкротства после 1 октября текущего года. Об этом ...

Российские власти не планируют продлевать мораторий на банкротства после 1 октября

УрБК, Москва, 02.09.2022. Российские власти не планируют продлевать срок действия моратория на банкротства после 1 ...

В России мораторий на банкротство предприятий могут продлить после января 2021 года

Мораторий на банкротство в России будет действовать до 7 января 2021 года. Минэкономразвития продлевать мораторий не ...

В России мораторий на банкротство предприятий могут продлить после января 2021 года

УрБК, Москва, 02.10.2020. Мораторий на банкротство в России будет действовать до 7 января 2021 года. Минэкономразвития ...

Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 7%

УрБК, Москва, 11.09.2020. В январе-августе 2020 года в России ввели в эксплуатацию 39,3 млн кв. м. жилья, что на 7% ...