Порядка 75% новостроек в Свердловской области не обеспечены детскими садами и школами

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Подавляющее большинство новых жилых комплексов в Свердловской области не обеспечены детскими садами и школами. Это следует из исследования состояния социальной среды в новостройках, составленного сервисом «Домклик».



По данным аналитиков, в Свердловской области школы можно найти на территории 23,3% жилых комплексов, возведенных в последние несколько лет. Детские сады, судя по обзору, есть только на территории 24% новых жилых кварталов.



В соседней Челябинской области детскими садами и школами оснащены 22,4% жилых комплексов. Лидирующее место в УрФО по оснащению новых жилых кварталов социальной инфраструктурой занимает Тюменская область. Например, 60% новостроек оснащены собственными площадками для игр и занятий спортом.



Абсолютные лидеры по инфраструктурному наполнению жилых комплексов в России: Нижегородская область, где 52,5% новостроек обеспечены школами, 53,2% — детсадами; Калининградская область (53,2% и 50,6% соответственно), Татарстан (49,3% и 55,8%).