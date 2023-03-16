Порядка 75% новостроек в Свердловской области не обеспечены детскими садами и школами

В Свердловской области могут на пять лет освободить от налога на имущество построенные бизнесом школы и детские сады. ...13.01.2023 «Россети Урал» — «Екатеринбург» подготовили к технологическому присоединению три новых жилых комплекса
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» подготовили возможность для технологического ...17.11.2021 «Россети Урал» — «Екатеринбург» с начала года вложили в развитие электросетевой инфраструктуры 856 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») с начала 2021 года ...15.06.2020 ЖК «Чемпион Парк» вошел в тройку лучших рейтинга жилых комплексов Екатеринбурга по обеспеченности школами
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2020. Проект строительства ЖК «Чемпион Парк», который реализует компания «Атомстройкомплекс», ...15.10.2019 Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов в трех российских регионах
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов сразу в трех российских ...