Экономист указал на нестабильность доходов свердловчан, отзывающих самозапреты на кредиты

УрБК, Москва, 02.09.2025. Высокий процент отзывов самозапрета на кредиты в Свердловской и Челябинской областях (в сравнении с другими регионами) может свидетельствовать о нестабильности доходов населения. Об этом УрБК рассказал экономист Дмитрий Прокофьев, комментируя статистику Объединенного кредитного бюро по отзывам ограничений граждан на займы.



По его словам, в целом по стране динамика снятия замозапретов на займы говорит только о том, что «россияне, играя в «самозапреты кредитов», немного погорячились». Но если смотреть в абсолютных цифрах, то какого-то серьезного всплеска не наблюдается. Так, по доле снятий ограничений лидирует Башкортостан — 8,1%. Затем следуют Челябинская область — 6,6%; Свердловская область — 6,8%; Татарстан — 6,5%; Краснодарский край — 6,1%; Ростовская область — 5,5%; Нижегородская область — 5,5%; Московская область — 4,6% и Санкт-Петербург — 4,2%



«На основе этих данных можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, в большинстве представленных регионов доля снятия самозапретов находится в диапазоне 5-7%. Это указывает на то, что более 90% продолжают сохранять свои кредитные ограничения. Некоторые регионы, такие как Башкортостан, показывают несколько более высокий процент. Это может быть связано с целым рядом локальных экономических факторов или сезонной потребностью в дополнительном финансировании, что не обязательно является сигналом системных проблем. Уральский регион (Челябинская и Свердловская области) также демонстрирует высокую готовность вернуться к займам — почти 7%. Это традиционно промышленные регионы, и такая динамика может косвенно сигнализировать о нестабильности доходов населения», — отмечает Д. Прокофьев.



Такие крупные финансовые центры, как Московская область и Санкт-Петербург, демонстрируют наиболее низкие показатели по снятию запретов. Таким образом, общую динамику можно охарактеризовать как умеренную. Данные не указывают на аномальный всплеск или критические тенденции, резюмирует экономист.