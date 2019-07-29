УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:55

Экономист указал на нестабильность доходов свердловчан, отзывающих самозапреты на кредиты

Высокий процент отзывов самозапрета на кредиты в Свердловской и Челябинской областях (в сравнении с другими регионами) может свидетельствовать о нестабильности доходов населения. Об этом УрБК рассказал экономист Дмитрий Прокофьев, комментируя статистику Объединенного кредитного бюро по отзывам ограничений граждан на займы.

По его словам, в целом по стране динамика снятия замозапретов на займы говорит только о том, что «россияне, играя в «самозапреты кредитов», немного погорячились». Но если смотреть в абсолютных цифрах, то какого-то серьезного всплеска не наблюдается. Так, по доле снятий ограничений лидирует Башкортостан — 8,1%. Затем следуют Челябинская область — 6,6%; Свердловская область — 6,8%; Татарстан — 6,5%; Краснодарский край — 6,1%; Ростовская область — 5,5%; Нижегородская область — 5,5%; Московская область — 4,6% и Санкт-Петербург — 4,2%

«На основе этих данных можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, в большинстве представленных регионов доля снятия самозапретов находится в диапазоне 5-7%. Это указывает на то, что более 90% продолжают сохранять свои кредитные ограничения. Некоторые регионы, такие как Башкортостан, показывают несколько более высокий процент. Это может быть связано с целым рядом локальных экономических факторов или сезонной потребностью в дополнительном финансировании, что не обязательно является сигналом системных проблем. Уральский регион (Челябинская и Свердловская области) также демонстрирует высокую готовность вернуться к займам — почти 7%. Это традиционно промышленные регионы, и такая динамика может косвенно сигнализировать о нестабильности доходов населения», — отмечает Д. Прокофьев.

Такие крупные финансовые центры, как Московская область и Санкт-Петербург, демонстрируют наиболее низкие показатели по снятию запретов. Таким образом, общую динамику можно охарактеризовать как умеренную. Данные не указывают на аномальный всплеск или критические тенденции, резюмирует экономист.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 15:43 Экономист указал на нестабильность доходов свердловчан, отзывающих самозапреты на кредиты

УрБК, Москва, 02.09.2025. Высокий процент отзывов самозапрета на кредиты в Свердловской и Челябинской областях (в ...

29.07.2019 Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге наиболее кредитно-активных регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности российских ...

02.05.2017 ОКБ: В I квартале банки выдали кредитов на 776,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.05.2017. В I квартале банки выдали 5,66 млн кредитов общим объемом 776,6 млрд руб. Об этом сообщает ...

04.02.2016 ОКБ: Половина выданных в России розничных кредитов в 2015 году пришлась на 10 регионов

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2016. Почти половина объема выданных розничных кредитов и 40% от их количества в России в ...

31.03.2011 На Свердловскую область приходится 4% объема розничной торговли в РФ

УрБК, Москва, 31.03.2011. Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.