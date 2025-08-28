Средний срок автокредита в Свердловской области составил в июле 66,5 месяцев

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Средний срока автокредитов на Среднем Урале в июле составил 66,5 месяцев. По сравнению с июнем 2025 года (65,7 месяца) рост составил 1,2%. Об этом пишет пресс-служба НБКИ.



«С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Похожие процессы были отмечены весной и в показателях выдачи и среднего размера автокредитов. В частности, ситуация с выдачей стабилизировалась, прежде всего, в связи с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Наибольший средний срок выданных автокредитов был отмечен в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (72,6 месяца).



В целом по России, в июле 2025 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 65,7 месяца (или 5,5 лет), увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0% (в июне 2025 года — 64,4 месяца).