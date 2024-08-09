УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:31

Глава Екатеринбурга открыл на Уралмаше школу на 520 мест

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 1 сентября принял участие в церемонии торжественного открытия школы № 72 на Уралмаше. Об этом градоначальник пишет в своем telegram-канале.

«В преобразившейся школе на 520 мест созданы самые современные и комфортные условия. Здесь обустроены цифровые лаборатории, кабинеты естественных наук, библиотека, столовая. Ключевыми направлениями обучения юных екатеринбуржцев станут геология и геодезия — к совместной работе в этом направлении привлечены средне-специальные и высшие учебные заведения», — отметил Алексей Орлов.

Также он отметил, что начало работать здание в 50-х годах прошлого века. Сейчас на территории школы размещены баскетбольная площадка, футбольный корт, полоса препятствий и зона воркаута. Вдобавок обновлен спортивный зал.

Глава города напомнил, что в Екатеринбурге в этом году за парты 167 муниципальных школ сели более 209 тыс. детей, из которых свыше 18 тыс. пошли в первый класс.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии новой школы № 133 в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии нового здания школы № 133 в ...

22.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после реконструкции многофункциональный стадион в поселке Северка

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии открытия ...

30.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл две школы после капитального ремонта

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии двух школ города. В обоих ...

19.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус школы № 167

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов принял участие в открытии нового корпуса ...

30.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после капремонта единственную школу в поселке Северка

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В поселке Северка после капитального ремонта открылась единственная школа. В ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (32)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.