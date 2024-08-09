Глава Екатеринбурга открыл на Уралмаше школу на 520 мест

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 1 сентября принял участие в церемонии торжественного открытия школы № 72 на Уралмаше. Об этом градоначальник пишет в своем telegram-канале.



«В преобразившейся школе на 520 мест созданы самые современные и комфортные условия. Здесь обустроены цифровые лаборатории, кабинеты естественных наук, библиотека, столовая. Ключевыми направлениями обучения юных екатеринбуржцев станут геология и геодезия — к совместной работе в этом направлении привлечены средне-специальные и высшие учебные заведения», — отметил Алексей Орлов.



Также он отметил, что начало работать здание в 50-х годах прошлого века. Сейчас на территории школы размещены баскетбольная площадка, футбольный корт, полоса препятствий и зона воркаута. Вдобавок обновлен спортивный зал.



Глава города напомнил, что в Екатеринбурге в этом году за парты 167 муниципальных школ сели более 209 тыс. детей, из которых свыше 18 тыс. пошли в первый класс.