Глава Екатеринбурга открыл на Уралмаше школу на 520 мест

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии нового здания школы № 133 в ...22.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после реконструкции многофункциональный стадион в поселке Северка
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии открытия ...30.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл две школы после капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии двух школ города. В обоих ...19.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус школы № 167
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов принял участие в открытии нового корпуса ...30.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после капремонта единственную школу в поселке Северка
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В поселке Северка после капитального ремонта открылась единственная школа. В ...