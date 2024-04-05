Ставка по аренде студий рядом с вузами в Екатеринбурге на 21% превысила среднегородские значения

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Екатеринбурге цены на аренду студий в микрорайоне Втузгородок на 21% превысили общегородские ставки. Это следует из исследования «Циан.Аналитики».



По данным сервиса, средняя ставка на аренду квартиры-студии во Втузгородке составила 34,4 тыс. руб. в месяц. В этом же микрорайоне аренда однокомнатной квартиры обойдется в 38,8 тыс. руб., что на 10% выше общегородских значений. Аналитики связывают разрыв ставок с тем, что в микрорайоне расположено большое число вузов: институты УрФУ и академия МЧС.



В Екатеринбурге разрыв между стоимостью жилья у вузов и средней ценой по городу оказался заметно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, где превышение достигает 29–39%. Но в сравнении с прошлым годом число предложений по аренде жилья возле университетов в уральской столице сократилось на 14%.