Школьники смогут бесплатно ездить на междугороднем трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде ...28.08.2025 Екатеринбургские школьники с 1 сентября смогут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Дети школьного возраста в скором времени получат возможность бесплатно пользоваться ...11.02.2022 В Екатеринбурге до 32 рублей подорожал проезд в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...19.01.2017 В Екатеринбурге безлимитный проездной для льготников подорожает до 1 тыс. рублей
