Школьники смогут бесплатно ездить на междугороднем трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Школьники смогут бесплатно ездить на междугороднем трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Губернатора Свердловской области со ссылкой на компанию «Верхнепышминский трамвай».



Данная инициатива стала продолжением реализации решения губернатора Свердловской области Дениса Паслера о предоставлении бесплатного проезда всем школьникам Екатеринбурга. Инициатива была озвучена им на встрече с педагогическим составом Екатеринбурга.



«С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста — с 7 до 18 лет — в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей. Поручил главе города проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников. Это и работа межмуниципального трамвая, и проезд в общественном транспорте Екатеринбурга организованных групп школьников из других городов области, и многое другое. Всё это необходимо учитывать. Механизм предоставления льготы должен быть разумным и понятным», — было отмечено в официальном Telegram-канале губернатора.



На прошлой неделе в администрации города поясняли, что в рамках льготы на бесплатный проезд стоимость проездного билета в метро для несовершеннолетних будет снижена в три раза.