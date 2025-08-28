Администрация Екатеринбурга подписала постановление о бесплатном проезде для детей от 7 до 18 лет

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Дети школьного возраста в скором времени получат возможность бесплатно пользоваться ...11.02.2022 В Екатеринбурге до 32 рублей подорожал проезд в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...24.01.2022 Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей
31 января Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрит проект постановления о росте ...24.01.2022 Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. 31 января Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрит ...08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...