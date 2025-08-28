УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:27

Администрация Екатеринбурга подписала постановление о бесплатном проезде для детей от 7 до 18 лет

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде школьников и студентов в наземном общественном транспорте. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города.

«Постановляю предоставить лицам в возрасте от 7 до 18 лет (включительно), осваивающим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда в наземном городском пассажирском транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) на территории Екатеринбурга», — говорится в документе.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Данная мера поддержки будет бессрочной.

Ранее с этой инициативой выступил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. По словам главы региона, Екатеринбург станет первым городом России, где все школьники без исключения получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Для подтверждения права проезда учащимся необходимо будет предъявить либо справку из образовательного учреждения, либо электронную карту учащегося.
