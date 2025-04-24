УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:24

Екатеринбургские школьники с 1 сентября смогут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Дети школьного возраста в скором времени получат возможность бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом в Екатеринбурге. Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста — с 7 до 18 лет — в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 руб.», — заявил Д. Паслер в ходе своего выступления на конференции педагогических и руководящих работников системы образования уральской столицы.

Он также сказал, что поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову решить все организационные вопросы и проинформировать жителей о нововведениях.

По словам главы региона, Екатеринбург станет первым городом России, где все школьники без исключения получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Для подтверждения права проезда учащимся необходимо будет предъявить либо справку из образовательного учреждения, либо электронную карту учащегося.
