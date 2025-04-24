Екатеринбургские школьники с 1 сентября смогут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Жители и гости Екатеринбурга в течение всего 9 мая смогут бесплатно пользоваться ...02.02.2023 Свердловская РЭК подготовила проект постановления об увеличении стоимости проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга до 33 рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области подготовила проект ...11.02.2022 В Екатеринбурге до 32 рублей подорожал проезд в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...21.09.2012 Проезд в общественном транспорте Таллина будет бесплатным
Накануне городское собрание Таллина приняло окончательное решение о переходе на бесплатный проезд в общественном ...