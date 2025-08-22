Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 133 дня

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. На 25 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 130 тыс. 734 руб. за кв. м, говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последний месяц этот показатель снизился на 0,1%, за неделю вырос на 0,1%.



Отметим, что средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 133 дня.