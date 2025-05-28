Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю подешевели на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. На 4 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 130 тыс. 244 руб. за кв. м, говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последний месяц этот показатель вырос на 0,2%, за неделю снизился на 0,4%.



Отметим, что средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 143 дня.