Сегодня, 15:40

Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. На 11 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 129 тыс. 717 руб. за кв. м, говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последний месяц этот показатель снизился на 0,7%, за неделю — на 0,4%.

Отметим, что средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 141 день.
