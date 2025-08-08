Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга за месяц выросло на 8%

В Екатеринбурге в июле 2025 года было заключено около 1,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...08.08.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в июле выросли на 19%
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Екатеринбурге в июле 2025 года было заключено около 1,9 тыс. договоров долевого ...25.07.2025 Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга во II квартале выросло на 2%
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга во II квартале 2025 года выросло на 2% ...27.05.2025 Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга за месяц выросло на 3%
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2025. На первичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле 2025 года было зарегистрировано 1,5 ...26.05.2025 Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 7,24 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Цены на квартиры в екатеринбургских новостройках в апреле не изменились. Средняя ...