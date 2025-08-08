УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга за месяц выросло на 8%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. На первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле 2025 года было зарегистрировано 1,6 тыс. сделок по покупке квартир новостройках. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 8%, говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.

За месяц в уральской столице реализовали недвижимость общей площадью 72,3 тыс. кв. м, что на 16% меньше, чем в июне.

«Это свидетельствует о том, что в июле в Екатеринбурге, в среднем, приобретали квартиры меньшей площади, чем в июне», — отмечают аналитики.

Объем предложения на «первичке» в городе за месяц снизился на 6%.
