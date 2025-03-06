Реальные зарплаты россиян за год выросли на 5,1%

УрБК, Москва, 29.08.2025. Средняя номинальная зарплата россиян в июне составила 103,2 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14,5%, говорится в материалах Росстата. Реальные зарплаты населения (количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату) за год увеличились на 5,1%.

