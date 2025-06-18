Екатеринбуржцы чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и некомпетентного руководства

УрБК, Москва, 29.08.2025. Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru и сервиса отзывов о работодателях Dream Job назвали самые распространенные причины увольнения работников в Екатеринбурге за 2025 год.



Выяснилось, что 22,8% ушли с работы из-за низкой зарплаты, 20% — из-за некомпетентного руководства. 17% — из-за отсутствия карьерного роста и развития. Еще 17% — из-за плохих условий труда и низкой безопасности на производстве. 14% — из-за некомфортного рабочего графика или переработок.



Также многие екатеринбуржцы были недовольны соцпакетом и льготами (12%) и бюрократией (7%). Кроме того, в качестве причин нередко назывались стресс и выгорание (6%), долгая дорога до места работы (5%), сезонность или нестабильность занятости (4%).