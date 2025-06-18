Екатеринбуржцы чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и некомпетентного руководства

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Жители Свердловской области назвали самые распространенные проблемы при поиске новой ...10.04.2025 Почти 50% россиян увольняются из-за более выгодного предложения от компании-конкурента
УрБК, Москва, 10.04.2025. Жители России чаще всего увольняются из-за более выгодного предложения от компании-конкурента ...18.10.2021 Половина опрошенных свердловчан меняют работу из-за низкой зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Около 50% опрошенных жителей Свердловской области меняют работу из-за низкой зарплаты. ...25.12.2017 Треть работников в Свердловской области не могут приобрести подарки из-за низкой зарплаты
