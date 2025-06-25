УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:00

Самую высокую зарплату на Среднем Урале предлагают сварщикам

Аналитики платформы hh.ru назвали самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области. Они проанализировали предлагаемые зарплаты в вакансиях по 174 различным профессиям, которые были открыты в августе текущего года.

В результаты в рейтинг попало немало рабочих профессий. Так, медиана зарплатных предложений для сварщиков составила 240,2 тыс. руб., для водителей — 202,2 тыс. руб., для маляров и штукатуров — 170 тыс. руб., для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — (151,3 тыс. руб.).

Также в рейтинге оказалось немало управленческих должностей. Например, коммерческие, операционные директора в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 200 тыс. руб.

Среди ИТ-профессий больше всего зарабатывают дата-сайентисты (215 тыс. руб.) и DevOps-инженеры (150 тыс. руб.).
