Производство пива и табачных изделий в РФ в январе-июле выросло на 2%

УрБК, Москва, 28.08.2025. В России выросло производство пива и табачных изделий, говорится в материалах Росстата.



Так, за январь-июле 2025 года в стране выпустили 562 млн дал пива. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8%.



Выпуск табачной продукции вырос на 2,1% в годовом выражении, при этом производство сигарет увеличилось на 3,3%, достигнув 122 млрд штук.