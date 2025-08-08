УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:53

Производство пива и табачных изделий в РФ в январе-июле выросло на 2%

УрБК, Москва, 28.08.2025. В России выросло производство пива и табачных изделий, говорится в материалах Росстата.

Так, за январь-июле 2025 года в стране выпустили 562 млн дал пива. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8%.

Выпуск табачной продукции вырос на 2,1% в годовом выражении, при этом производство сигарет увеличилось на 3,3%, достигнув 122 млрд штук.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2025 Производство коньяка в России за январь-июль сократилось на 19%

УрБК, Москва, 08.08.2025. Производство коньяка в России за январь-июль 2025-го сократилось на 19% по сравнению с ...

05.12.2024 В Свердловской области производство пива снизилось на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале было произведено 22,8 млн декалиторов пива. ...

09.04.2024 Производство алкоголя в России в I квартале выросло на 17%

УрБК, Москва, 09.04.2024. В январе-марте 2024 года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, ...

20.09.2017 В России увеличилось производство водки и коньяка

УрБК, Москва, 20.09.2017. Предприятия РФ в августе 2017 года увеличили производство водки и конька в годовом выражении. ...

21.09.2016 Производство вина и шампанского в РФ в январе-августе сократилось на 7,8%

УрБК, Москва, 21.09.2016. В августе 2016 года производство игристого вина и шампанского в РФ увеличилось на 10% (до 1,2 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (599)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.