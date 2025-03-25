УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:03

Россияне с 1 сентября не смогут передавать сим-карты третьим лицам

УрБК, Москва, 28.08.2025. Россиян с 1 сентября будут штрафовать за передачу сим-карты третьим лицам. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, приобретать SIM-карты можно будет исключительно для близких родственников: родителей, детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Передача карт друзьям, коллегам или соседям будет запрещена под угрозой штрафа до 50 тыс. руб.

При этом Антон Немкин уточнил, что новое правило не затронет ситуации кратковременного использования телефона для звонка или выхода в интернет. Речь идет именно о постоянном или длительном пользовании сим-картой, зарегистрированной на другое лицо.
