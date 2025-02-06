Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%

УрБК, Москва, 27.08.2025. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2912 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,9%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

