В России увеличат штрафы для банков за обман клиентов

Материалы по теме

ФАС планирует повысить штрафы для банков за недобросовестную рекламу

УрБК, Москва, 23.09.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует повысить штрафы для банков за ...

Госдума планирует повысить штрафы банкам за обман потребителей до 0,1% от капитала

УрБК, Москва, 17.07.2024. В 2024 году Госдума может принять законопроект о повышении штрафов за обман банками ...

Минфин и ЦБ хотят повысить штрафы для банков за сомнительные операции до 1% от размера собственных средств

УрБК, Москва, 15.02.2018. Минфин и Банк России предложили повысить для российских банков штрафы за сомнительные ...

Минфин предлагает штрафовать недобросовестные банки в размере до 1% их капитала

Минфин РФ разработал законопроект о штрафах для недобросовестных банков. Соответствующий проект опубликован на ...

