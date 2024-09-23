УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:59

В России увеличат штрафы для банков за обман клиентов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий повышение штрафов для банков за обман клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

Согласно инициативе, базовый размер штрафа для кредитных организаций увеличится до 0,1% от размера собственного капитала (но не менее 100 тыс. руб.). Если банк не устранит нарушение после предписания Банка России, штрафные санкции возрастут до 1% от капитала (но не менее 1 млн руб.). Добавим, что сейчас штрафы за аналогичные нарушения не превышают 40 тыс. руб.

Ожидается, что новые меры позволят сократить количество нарушений прав заемщиков и вкладчиков и повысят ответственность финансовых организаций перед клиентами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2024 ФАС планирует повысить штрафы для банков за недобросовестную рекламу

УрБК, Москва, 23.09.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует повысить штрафы для банков за ...

17.07.2024 Госдума планирует повысить штрафы банкам за обман потребителей до 0,1% от капитала

УрБК, Москва, 17.07.2024. В 2024 году Госдума может принять законопроект о повышении штрафов за обман банками ...

15.02.2018 Минфин и ЦБ хотят повысить штрафы для банков за сомнительные операции до 1% от размера собственных средств

УрБК, Москва, 15.02.2018. Минфин и Банк России предложили повысить для российских банков штрафы за сомнительные ...

28.12.2017 Минфин предлагает штрафовать недобросовестные банки в размере до 1% их капитала

Минфин РФ разработал законопроект о штрафах для недобросовестных банков. Соответствующий проект опубликован на ...

28.12.2017 Минфин предлагает штрафовать недобросовестные банки в размере до 1% их капитала

УрБК, Москва, 28.12.2017. Минфин РФ разработал законопроект о штрафах для недобросовестных банков. Соответствующий ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (599)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.