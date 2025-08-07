Яндекс выделит средства на подготовку специалистов по искусственному интеллекту в УрФУ

Материалы по теме

Студенты СибГМУ приняли участие в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. 11 российских университетов поучаствовали в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ ...

УрФУ присоединился к проекту по использованию ИИ при подготовке дипломных работ

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральский федеральный университет (УрФУ) в числе 11 других ведущих российских вузов ...

УрФУ не вошел в топ-10 Национального рейтинга российских вузов

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2015. Уральский федеральный университет занял лишь 13 место в Национальном рейтинге ...

УрФУ не попал в десятку лучших вузов России по экономическим специальностям

УрБК, Москва, 05.09.2014. УрФУ занял одиннадцатое место в рейтинге репутации российских вузов по экономическим ...

УрФУ потерял позиции в рейтинге 500 лучших вузов мира по версии QS

УрБК, Москва, 10.09.2013. Уральский федеральный университет вошел в рейтинг 550 лучших вузов мира, составленный ...