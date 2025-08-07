УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:52

Яндекс выделит средства на подготовку специалистов по искусственному интеллекту в УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Яндекс выделит 1,5 млрд руб. на подготовку высококвалифицированных ИТ- и ИИ-специалистов в восьми российских вузах, в том числе в Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Обучаться на программах Яндекса будут почти 2 тыс. будущих специалистов. Помимо УрФУ в проекте также участвуют ИТМО, МИФИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, ННГУ, СПбГУ и Университет Иннополис.

В вузах будут реализованы 24 бакалаврские программы, в разработке которых участвовали эксперты из Яндекса. Преподавателями станут действующие сотрудники компании: разработчики, специалисты по машинному обучению, аналитики и инженеры. Они будут вести курсы и выступать руководителями студенческих прикладных проектов.

Обучение начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2030 года. Программы разработаны с учетом специфики вузов-партнеров. Учебные материалы проекта подготовлены экспертами Школы анализа данных и учитывают успешный опыт программ флагманского бакалавриата Яндекса, «Сбера» и ведущих российских вузов AI360.

Ранее УрБК писал, что 11 ведущих российских университетов подвели первые итоги масштабного эксперимента по использованию генеративного искусственного интеллекта при написании выпускных квалификационных работ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.08.2025 Студенты СибГМУ приняли участие в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. 11 российских университетов поучаствовали в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ ...

07.08.2025 УрФУ присоединился к проекту по использованию ИИ при подготовке дипломных работ

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральский федеральный университет (УрФУ) в числе 11 других ведущих российских вузов ...

03.06.2015 УрФУ не вошел в топ-10 Национального рейтинга российских вузов

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2015. Уральский федеральный университет занял лишь 13 место в Национальном рейтинге ...

05.09.2014 УрФУ не попал в десятку лучших вузов России по экономическим специальностям

УрБК, Москва, 05.09.2014. УрФУ занял одиннадцатое место в рейтинге репутации российских вузов по экономическим ...

10.09.2013 УрФУ потерял позиции в рейтинге 500 лучших вузов мира по версии QS

УрБК, Москва, 10.09.2013. Уральский федеральный университет вошел в рейтинг 550 лучших вузов мира, составленный ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (568)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.