Сегодня, 09:03

В Екатеринбурге стартовал аукцион по озеленению набережной Исети

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Администрация Екатеринбурга объявила о начале аукциона по озеленению набережной Исети, от ул. Малышева до ул.Куйбышева. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Работы планируется завершить до 15 октября 2025 года, на их проведение выделено около 1 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 сентября.

Победитель должен посадить около тысячи цветников из многолетних растений и зеленых насаждений: лилейник, вероникаструм, посконник, котовник, очиток видный, вербенник монетчатый, фалярис, лапчатки и другие виды. Также планируется восстановить откосы с подсыпкой грунта.
