Вчера, 18:01

Тарифы на сотовую связь в Свердловской области за год выросли на 22%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В Свердловской области заметно увеличились цены на услуги телекоммуникационных компаний, говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.

«Затраты на поддержание сетей и предоставление высококачественной связи перекладываются в цены. За год тарифы на сотовую связь выросли на 22,10%, на доступ к сети интернет — на 11,51%», — говорится в материалах регулятора.
