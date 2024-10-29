Тарифы на сотовую связь в Свердловской области за год выросли на 22%

За последние 12 месяцев цены в регионе выросли на 10,5% ...29.10.2024 Цены на платные услуги в Свердловской области за год выросли на 11%
По сравнению с сентябрем 2023 года цены на платные услуги на Среднем Урале в первом месяце осени текущего года выросли ...23.08.2024 В Свердловской области банковские услуги за год подорожали более чем на четверть
В Свердловской области цены и тарифы на услуги в июле 2024 года выросли на 10,28% относительно аналогичного периода ...06.12.2022 В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на ...29.03.2022 Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен на сотовую связь
УрБК, Москва, 29.03.2022. Минцифры России совместно с ФАС будет осуществлять контроль за ростом цен на услуги мобильных ...