Вчера, 11:02

Благоустройство набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра» завершено на 68%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. Благоустройство участка набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге «Территория ветра» завершено на 68%, сообщает департамент информполитики города.

«Сейчас строители уже закончили обустройство спортивных и детских площадок, пляжа и завершают укладку плиток и монтаж бордюров. Впереди — установка навесов, качелей, раздевалок, тренажеров, душевых, лавок и других МАФ. Также подходит к концу возведение модульного административного блока. Завершить работы планируют до ноября», — говорится в сообщении.

Напомним, обустройство «Территории ветра» является частью проекта, инициированного главой города Алексеем Орловым, по созданию вдоль набережной Исети единой прогулочной зоны. Пространство у пруда станет точкой логического начала или завершения маршрута.

Всего проект предусматривает создание нескольких зон. Так, на берегу появятся пирс, поле для волейбола на четыре сетки, два пространства для воркаута, фудкорт, а также площадки для детей и барбекю. Помимо этого, на территории разместятся модульные сооружения: административный блок, кайт-станция и санузел. Также на побережье установят 55 опор освещения и 26 видеокамер, оборудуют 17-метровый понтон. Дополнительно пространство озеленят — растения займут 7,2 тыс. кв. м.

Алексей Орлов рассказывал, что «Территория ветра» будет функционировать круглый год: летом на Верх-Исетском пруду смогут кататься серфингисты и загорать отдыхающие, а зимой — заниматься лыжники и конькобежцы.
