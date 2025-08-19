УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 10:09

В Екатеринбурге ночью будут перекрывать движение по улице Малышева

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В Екатеринбурге со 2 по 6 сентября в ночное время (с 23.00 до 5.00) будут перекрывать движение по ул. Малышева, от ул. Горького до Розы Люксембург. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Ограничительные меры будут связаны с проведением работ по капремонту
ул. Гоголя.

Также в Екатеринбурге до 30 ноября продлили сроки перекрытия ул. Энгельса, (от Розы Люксембург до дома № 8 на Энгельса) и ул. Карла Маркса (от Горького до Розы Люксембург).
