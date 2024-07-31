УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:20

В Екатеринбурге ожидаются грозы и сильные ливни

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В Екатеринбурге в ближайшее время ожидаются грозы и сильные ливни. Об этом рассказали представители Уральского Гидрометцентра.

«В городе и окрестностях могут пройти ливни с количеством осадков 10 мм/час и более», — говорится в сообщении.
