Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 22.08.2025. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2897 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,5%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

