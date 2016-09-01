Совладелец ТРЦ «Гринвич» поддержал проведение Дня Свердловской области в «Артеке»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. День Свердловской области пройдет в Международном детском центре «Артек» 10 сентября в рамках празднования 100-летия лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Общества «Малышева, 73».



На главной открытой площадке известного лагеря состоится большой концерт двух коллективов разных поколений Свердловской государственной детской филармонии: хор выпускников Капеллы мальчиков и юношей и ансамбль танца «Улыбка».



Генеральным спонсором проекта выступил совладелец торгово-развлекательного центра «Гринвич», выпускник Капеллы, совладелец «Общества Малышева 73» Константин Погребинский, который неоднократно принимал участие в артековских сменах в составе коллектива. К. Погребинский является постоянным спонсором Детской филармонии, активно поддерживает выпускников.



Предстоящий концерт станет одним из знаковых событий юбилейной программы «Артека», включающей в себя свыше 100 мероприятий всероссийского масштаба. История дружбы «Артека» и Детской филармонии началась в 1982 году, когда Капелле мальчиков и юношей присвоили звание лауреатов премии ВЛКСМ и наградили поездкой на международную смену в Артек. После этого коллектив принимал участие в летних сменах, а также в значимых проектах лагеря в 1985, 1990, 1999 годах и, конечно, в XXI веке. Детская филармония и поныне остается постоянным представителем Свердловской области в Международном детском центре.